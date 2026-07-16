Engleski mediji: ‘Katastrofalna Tuchelova odluka se osvetila’

Veliko razočaranje vlada u Engleskoj nakon što je njezina nogometna reprezentacija u završnici polufinalnog susreta na Svjetskom prvenstvu u Atlanti ispustila prednost 1-0 protiv Argentine koju je imala do 85. minute te ponovno ostala bez plasmana u finale na koje čeka 60 godina.

“Engleski snovi o naslovu su se rasplinuli po argentinskoj nogometnoj lekciji. Argentina je s izuzetnom predstavom u drugom poluvremenu potpuno nadigrala Englesku”, komenirao je Reuters, dok BBC ističe psihološki slom engleske momčadi u završnici: “To je bio osupnjujući i dramatičan preokret u Atlanti. Engleska je imala finale u svojim rukama, ali je pod pritiskom Argentine potpuno popustila.“

Daily Star i Mirror oštro su kritizirali engleskog izbornika Thomasa Tuchela koji je izmjenama u drugom poluvremenu odlučio čuvati minimalnu prednost i prepustio inicijativu Argentini što mu se obilo o glavu:

“Katastrofalna odluka Thomasa Tuchela protiv Argentine se osvetila. Po vodstvu se Tuchelova ekipa povukla u obranu. Englezi su protivnicima dopustili pritisak na njihovu obranu, pa je Argentina s dva kasna pogotka preokrenula rezultat,” stoji u Daily Staru.

“Poraz ‘tri lava’ u polufinalu: Tuchelove izmjene se nisu isplatile”, prenosi Mirror.

Daily Mail se pozabavio i povijesti jer ovo je treći put kako je Engleska izgubila polufinale, nakon 1990. od Njemačke i 2018. od Hrvatske:

“Novi težak udarac za Englesku. Broj tri očito nije tako magičan, ovaj poraz je posebno bolan.”

Guardian u svom komentaru hvali i mentalnu stabilnost Argentine koja je ranije tijekom turnira ostvarila preokret i protiv Egipta:

“Argentinskim mentalnim velikanima je opet uspjelo! Dva kasna argentinska pogotka slomila su srca Engleza u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva.”

Telegraph je, pak, trezveno ustvrdio kako je engleska vrsta bila na dobrom putu donijeti utjehu nakon godina razočaranja, ali je na kraju opet izgubila:

“Na tom putu je bilo mnogo prepreka, kroz godine i previše ponižanja, a kako je Engleska pet minuta prije kraja polufinala svjetskog prvenstva vodila, bilo je lako vidjeti kako bi ovaj put bilo drugačije. Argentinski preokret je Lionela Messija odveo u njegov treći finale svjetskog prvenstva. Engleska je utakmicu izgubila nakon što je u razmaku od sedam minuta primila dva gola. Rasprave o tome zašto trajat će godinama.”