Engleski mediji: Drama je gotova, sukob Slota i Salaha je riješen

James Baylis Sportimage via Guliver

Puno se u Engleskoj, ali i diljem svijeta, posljednjih dana priča o sukobu Mohameda Salaha i trenera Arnea Slota.

Kako sada javlja The Telegraph, drama je završena.

Mohamed Salah prema njihovim se informacijama vraća u Liverpoolovu momčad za utakmicu u subotu protiv Brightona nakon što je na klupskom trening-centru održao ‘mirovne razgovore’ s Arneom Slotom.

Salah je bio izbačen iz momčadi u pobjedi u Ligi prvaka u kojoj je Liverpool svladao Inter te ostao u Engleskoj umjesto putovanja u Italiju. Ipak, odnos sa Slotom očito nije puknuo, već se egipatski nogometaš vraća u momčad.

Idući će tjedan otputovati na Afrički kup nacija, a na Anfieldu taj period smatraju vremenom u kojem ima vremena u miru donijeti odluku o budućnosti u klubu u kojem se nalazi od ljeta 2017. godine. U Liverpoolu je postigao 250 golova uz 116 asistencija.