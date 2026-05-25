Engleski klub srušio momčad legendi Uniteda i izborio treću ligu nakon 11 godina

xDanielxHamburyx FIL-22965-0084 via Guliver Image

U ponedjeljak popodne odigrano je posljednje finale doigravanja na Wembleyu. Nakon Championshipa (druga liga) i League Onea (treća liga), u Londonu se odigralo i treće finale, ono namijenjeno za League Two (četvrtu ligu). Tamo su sudjelovali Notts County i Salford, a do pobjede od 3:0 stigao je Notts County.

Notts County je u prednost stigao u 32. minuti golom gambijskog reprezentativca Alassana Jatte. Ta prednost narasla je u 45. minuti kada je Lucas Ness pogodio za 2:0, rezultat s kojim se otišlo na predah.

U 70. minuti više nije bilo nikakve sumnje u pobjedu Notts Countyja jer je Jodi Jones, reprezentativac Malte, pogodio za 3:0. Tako je Salford ostao bez povijesnog plasmana u League One.

Ovom pobjedom Notts County je izborio treći rang engleskog nogometa prvi put nakon sezone 2014./2015. kada su ispali u četvrtu ligu. Notts County je u međuvremenu bio i četiri sezone u petoj engleskoj ligi, a sada se čini da klub ponovno ide u pravom smjeru. Posljednji put u drugoj ligi bili su u sezoni 1994./1995. pa će sljedeće sezone pokušati doći do takvog uspjeha.

Treba napomenuti da su vlasnici Salforda zvijezde Manchester Uniteda Ryan Giggs, braća Gary i Phil Neville te Nicky Butt.