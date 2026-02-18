El Clasico u Ligi prvaka nismo gledali 15 godina, ali zato hoćemo u Ligi prvakinja

U uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvakinja nogometašice Real Madrida povećale su prednost protiv Paris FC-a te su s ukupnih 5:2 izborile četvrtfinale.
U novom formatu Lige prvakinja već se zna koji parovi međufaze (osmine finala) idu na određene ekipe koje čekaju u četvrtfinalu.
Tako je ždrijeb odlučio da će pobjednik dvomeča između Real Madrida i Paris FC-a ići na Barcelonu, lanjske finalistice iz Lisabona.
Bit će to već drugi ženski El Clasico u Ligi prvakinja, prvi nakon sezone 2020./2021. dok u muškoj konkurenciji nismo gledali veliki derbi još od polufinala u sezoni 2010./2011.
