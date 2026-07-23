Prvi derbi u HNL-u u novoj sezoni mogao bi biti odgođen

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Marin Franov CROPIX via Guliver

Utakmica Rijeke i Dinama mogla bi biti odgođena ako oba hrvatska kluba nastave natjecanje u Europi.

Susret Rijeke i Dinama u 2. kolu HNL-a je trenutačno predviđen za petak, 7. kolovoza, u 22 sata na Rujevici.

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O odgodi još nije donesena službena odluka jer sve ovisi o rezultatima Dinama i Rijeke u aktualnim europskim kvalifikacijama.

Dinamo prvo mora izbaciti švicarski Thun, protiv kojeg je u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka odigrao 1:1. Uzvrat je na rasporedu u utorak 28. srpnja na Maksimiru. Prođe li dalje, hrvatski prvak u trećem bi kolu kvalifikacija igrao protiv boljeg iz okršaja Kauno Žalgirisa i Klaksvíka. Prva utakmica igrala bi se 4. ili 5. kolovoza, a uzvrat u utorak, 11. kolovoza.

Rijeka mora proći irski Derry City kako bi izborila treće kolo kvalifikacija Konferencijske lige. Utakmice te faze igrale bi se u četvrtak, 6. i 13. kolovoza.

Ako Dinamo i Rijeka prođu svoje suparnike, odgoda derbija tako će postati najrealnije rješenje.