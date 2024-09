Duje Ćaleta-Car zabio bivšem klubu, Lyon ipak poražen u nevjerojatnoj završnici

Podijeli :

AP Photo/Laurent Cipriani via Guliver

U derbiju petog kola francuskog nogometnog prvenstva Marseille je na gostovanju pobijedio Lyon sa 3-2 premda je od pete minute igrao s igračem manje.

Golove za OM zabili su Pol Lirola (69), Ulisses Garcia (82), te Jonathan Rowe (90+5), dok su strijelci za Lyon bili hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car (53) i Rayan Cherki (90+3).

Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj je Lyon imao sve u svojim rukama, ali je ipak ostao bez bodova. Domaćin je od pete minute imao igrača više, u završnici prvog dijela je dobio i kazneni udarac kojeg Alaxandre Lacazette nije iskoristio, a potom je u nastavku ispustio prednost 1-0.

Marseille je već u petoj minuti ostao s igračem manje nakon što je kapetan Leonardo Balerdi napravio dvije nevjerojatne gluposti. Argentinac je dobio prvi žuti karton nakon samo 17 sekundi zbog prekršaja nad Corentinom Tolissom, da bi u petoj minuti vukao za dres Alexandrea Lacazettea zaradivši drugu opomenu i potom crveni karton.

Vrlo brzo je Lyon mogao i do vodstva, u 10. minuti je Emmanuel Orban nakon kornera sjajno pucao sa škaricama, ali je pogodio vratnicu. OM je s igračem manje uzvratio u 24. minuti kada je nakon brze kontre Valentin Rongier odlično pucao, no Lucas Perri je još ljepše obranio.

Najbolju priliku u prvom dijelu Lyon je dobio u sudačkoj nadoknadi nakon što je Rongier igrao rukom. Sudac Benoit Bastien je nakon pregleda video snimke pokazao na bijelu točku. Pucao je Lacazette, ali je Geronimo Rulli sjajno obranio. Napadač Lyona je prvi stigao na odbijenu loptu, ali je iz drugog pokušaja pucao preko gola.

Lyon je ipak poveo u 53. minuti golom hrvatskog reprezentativca koji je zatresao mrežu svog bivšeg kluba. Clinton Mata je osvojio loptu, a potom sjajno ubacio u kazneni prostor gdje će Ćaleta-Car udarcem glavom svladao Rullija. Samo pet minuta kasnije moglo je biti i 2-0. Lacazette je izbio sam ispred gostujućeg vratara, ali je Rulli ponovo izašao kao pobjednik.

Gosti se nisu predavali i u 69. minuti su uspjeli izjednačiti golom Pola Lirole koji je ušao u igru početkom drugog dijela. Asistenciju, već treću ove sezone upisao je Luis Henrique.

Potpuni preokret uslijedio je u 82. minuti. Bila je to još jedna brza kontra OM-a, lopta je došla na desnu stranu do Lirole koji je ubacio u kazneni prostor do Garcije, a ovaj fantastično pogodio za preokret. Lyon je potom jurnuo po izjednačenje i u trećoj minuti nadoknade Rayan Cherki je uspio pogoditi za 2-2.

Tek što se krenulo s centra, Marseille je zabio pogodak za pobjedu. Perri je loše ispucao loptu koja je došla do Rowea, a ovaj je opalio s ruba kaznenog prostora malo iskosa fantastično pogodivši za 3-2.

U ranije odigranom susretu, idući suparnik zagrebačkog Dinama u Ligi prvaka, Monaco porazio je Le Havre sa 3-1.

Nakon što je u četvrtak pobijedila Barcelonu sa 2-1 na otvaranju Lige prvaka, momčad iz Kneževine je bila i uspješna u prvenstvu porazivši Le Havre sa 3-1.

Monaco je poveo u devetoj miunti golom Jordana Tezea, no gosti su uspjeli izjednačiti nakon pola sata igre preko Dalera Kuzjaeva.

Ipak, u nastavku susreta domaćin je prelomio utakmicu s dva gola. Za 2-1 je zabio Eliesse Ben Seghir u 66. minuti, a pobjedu je potvrdio Folarin Balogun četiri minute kasnije.

Uspješan je bio i Brest. Nakon premijernog slavlja protiv Sturma u Ligi prvaka (2-1), Brest je pobijedio i Toulouse sa 2-0. Strijelci su bili Mama Balde (21) i Romain Faivre (90+1).

Montpellier je u susretu brojnih obrata pobijedio Auxerre sa 3-2.

Gosti su poveli u 18. minuti golom Traorea i sve do 65. minute držali su prednost. Tada je uslijedilo “ludih” deset minuta s ukupno četiri gola nakon kojih je domaćin stigao do prednosti 3-2.

Montpellier je izjednačio u 65. minuti golom Adamsa, da bi u 71. minutui Sagnan zabio za 2-1. Onaiwu je izjednačio u 72. minuti, no tri minute kasnije Adams je drugom golom na utakmici donio domaćinima novu prednost koju su obranili do kraja.

Na ljestvici vode PSG, Marseille i Monaco sa po 13 bodova, dok je Lyon na 14. mjestu sa četiri boda.