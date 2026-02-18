Drugi je dan play-offa Lige prvaka: Leko čeka Atletico, Sučić u dalekoj i hladnoj Norveškoj

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

U prvom danu play-offa Lige prvaka vidjeli smo šokantan poraz Juventusa od Galatasarayja s 5:2, a u večernjem terminu PSG je proekrenuo protiv Monaca zaostatak od 0:2, Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund su porazili Atalantu s 2:0 da bi u Lisabonu Vinicius Junior u kontroverznom susretu zabio za pobjedu od 1:0 protiv Benfice.

Ne sumnjamo da će u drugoj večeri biti jednakog uzbuđenja. Od 18 sati i 45 minuta kreću Qarabag i Newcastle dok u 21 sat gledamo tri utakmice.

Bodo/Glimt ugostit će u Norveškoj Petra Sučića i njegov Inter, Ivan Leko će s Club Bruggeom ugostiti Atletico Madrid koji dolazi nakon velike pobjede nad Barcelonom i teškog poraza od Rayo Vallecana.

Također ćemo gledati i susret Olympiakosa protiv njemačkog Bayer Leverkusena.