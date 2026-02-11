Donedavni mladi reprezentativac Hrvatske izborio finale grčkog Kupa

Podijeli :

Foto: OFI Crete

U srijedu navečer odigran je uzvratni susret grčkog nogometnog Kupa između Levadiakosa i OFI Krete za koji igra Krešimir Krizmanić, donedavni hrvatski mladi reprezentativac. Prvi susret na Kreti završio je 1:1 da bi u drugoj na gostovanju OFI s igračem manje slavio s 1:0.

Prvo poluvrijeme nije obećavalo za OFI jer je u 34. minuti Eddie Salcedo zaradio drugi žuti karton te je OFI ostao s desetoricom. No, unatoč igri s igračem manje OFI je poveo u 45. minuti golom Vassiliosa Lampropoulosa.

Tako je u tom trenutku OFI imao prednost u dvomeču protiv Levadiakosa, a to su sačuvali do kraja bez primljenog pogotka. Kretska momčad je tako s ukupnih 2:1 izborila drugo uzastopno finale grčkog Kupa. Cijeli susret je u ovom susretu odigrao Krešimir Krizmanić.

Prošle godine je OFI izgubio od Olympiakosa, a ove godine ih također čeka težak susret jer u drugom polufinalu igraju PAOK i Panathinaikos. Tamo će se dva hrvatska dvojca sukobiti. Kod PAOK-a su u kadru Dejan Lovren i Luka Ivanušec dok su u PanathinaikosuAdrianoJagušić i Tin Jedvaj.