Đoković zbunio novinara prognozom za SP: ‘Bit ću hrabar po tom pitanju’

Novak Đoković bio je i ostao otvoren prema medijima, a to često znači da će odgovarati na najrazličitija pitanja.
Slično je bilo i tijekom boravka u Abu Dhabiju na spektakularnom finalu sezone Formule 1. Tijekom jednog od intervjua upitan je tko će sljedećeg ljeta postati svjetski prvak u nogometu.
“Bit ću direktan. Portugal“, odgovorio je srpski tenisač kojeg je najveći portugalski nogometaš svih vremena, Cristiano Ronaldo, nedavno spominjao u izuzetno pozitivnom kontekstu tijekom intervjua s Piersom Morganom.
Potom se nadovezao…
“Portugal, tako što će pobijediti Meksiko u finalu“, što je dodatno zbunilo novinara.
“Meksiko u finalu?“, upitao je Đokovića.
“Kažem, bit ću hrabar po tom pitanju. Portugal i Meksiko u finalu, Portugal osvaja“, odgovorio je Srbin, koji neće biti u prilici navijati za svoje na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
