Dinamu se ovo dogodilo prvi put ikad u HNL-u

Podijeli :

Guliver Images

U Maksimirskoj 128 je sve samo ne mirno.

Dinamo je u Puli doživio poraz od Istre 1961 2:1 u 13. kolu HNL-a i trenutno su drugi na tablici s četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom.

POVEZANO Boban donio odluku: Mario Kovačević ostaje trener Dinama?

Nakon utakmice u Puli procurio je zanimljiv podatak koji otkriva da Dinamo prvi put od 1992. godine i premijernog izdanja HNL-a ima čak četiri poraza nakon 13 odigranih kola.

Nogometaši Dinama su izgubili od Gorice 2:1 u Maksimiru, od Lokomotive 2:1 pa od Vukovara 1:0 i sada poraz od Istre.