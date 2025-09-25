Dinamu jako porasle šanse za prolazak u nokaut fazu

Europa League 25. ruj 20258:58 0 komentara
AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dinamo je put u Europa ligi započeo slavljem 3:1 protiv Fenerbahčea, a Plave su golovima do pobjede vodili dvostruki strijelac Dion Drena Beljo i Monsef Bakrar.

Pobjedu zagrebačkog kluba analizirala je i stranica Football Meets Data, specijalizirana za nogometnu statistiku.

Dinamu su nakon pobjede šanse za plasman u nokaut-fazu drugorazrednog europskog natjecanja porasle za 25 posto. Jednako su se povećale i Ludogorecu nakon gostujućeg slavlja protiv Malmöa (1:2), a nijedna druga momčad nema veći postotak.

Slijede Braga s 14 posto, Midtjylland s 10 posto i Freiburg s 8 posto, dok su šanse najviše pale Malmöu (24 posto).

Objašnjavaju i da Dinamo sada ima 10 posto šanse da osvoji jedno od prvih osam mjesta u Europa ligi i 69 posto da bude u top 24 klubova, čime bi osigurao nokaut-fazu.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Europa League