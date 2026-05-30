Dinamov veliki talent prelazi u Hajduk

Anđelo Šutalo (19), ofenzivni veznjak juniorske momčadi Dinama i U-19 reprezentacije Hrvatske, karijeru nastavlja u Hajduku kao slobodan igrač.

Transfer je dogovoren, a Šutalo, koji je prema dostupnim informacijama još ranije potpisao predugovor s Hajdukom, na Poljudu će staviti potpis na trogodišnji profesionalni ugovor.

Za mladog veznjaka interes su pokazivali Rijeka, Varaždin te nekoliko klubova iz Njemačke i Italije, no na kraju je odabrao Hajduk.

Posljednja utakmica u dresu Dinama bila mu je upravo protiv Hajduka, iako nije ulazio u igru. U posljednjem kolu juniorskog prvenstva Hrvatske Dinamo je na Maksimiru pobjedom 1:0 protiv Hajduka potvrdio ranije osigurani naslov prvaka. Nakon proslave titule Šutalo napušta Dinamo i seli u redove najvećeg rivala.

Iako mu ugovor s Dinamom traje do 19. lipnja, preostali dani predstavljaju tek formalnost jer će mu sljedeće tri godine poslodavac biti Hajduk, donosi Index.

Šutalo je rođen u Metkoviću, a prve nogometne korake napravio je u Neretvi. Ondje su ga uočili skauti Dinama i doveli u klupsku akademiju. U Dinamu je proveo četiri godine, a ove sezone u Prvoj NL za juniore upisao je 17 nastupa i postigao pet pogodaka.

Zahvaljujući dobrim igrama za juniore, trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević poveo ga je na zimske pripreme, gdje je dobio priliku i za nastup u seniorskoj konkurenciji.

Utakmica karijere protiv Srbije

Šutalo je standardni član U-19 reprezentacije Hrvatske, za koju je u 14 nastupa zabio tri pogotka i upisao dvije asistencije. Posebno se istaknuo u kvalifikacijskoj utakmici protiv Srbije u studenome prošle godine, kada je predvodio Hrvatsku do uvjerljive pobjede 4:1 s dva pogotka i jednom asistencijom.