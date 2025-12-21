Dinamov sljedeći protivnik u Europskoj ligi srušio lidera lige

Podijeli :

(AP Photo/Marko Drobnjakovic) via Guliver Image

U 21. kolu rumunjske Superlige FCSB, sljedeći Dinamov protivnik u Europskoj ligi, je na domaćem terenu svladao Rapid iz Bukurešta, vodeću momčad lige. FCSB je pobjedu upisao rezultatom 2:1.

FCSB je protiv vodeće momčadi lige poveo u 24. minuti. Strijelac je bio Darius Olaru, 27-godišnji napadač. S tim rezultatom otišlo se na predah, a na drugi gol čekali smo sve do 75. minute.

Strijelac za 2:0 tada je bio Florin Tanaser koji je realizirao kazneni udarac za 2:0. Rapid je u 86. minuti na isti način zabio svoj pogodak za smanjenje na 2:1. S bijele točke bio je precizan Alexandru Dobre koji je tako dao nadu za povratak i izjednačenje.

Vodeća momčad lige nije se uspjela vratiti te je s FCSB s 2:1 upisao pobjedu. Unatoč slavlju, FCSB je ostao na devetom mjestu. Što se Rapida tiče, on je na vrhu s 39 bodova, jednim više od drugog Botosanija, no njihovo prvo mjesto je svejedno u opasnosti. Četvrta Universitatea Craiova zaostaje dva boda, ali ima i utakmicu manje.

FCSB je inače sljedeći Dinamov protivnik u Europskoj ligi. Taj susret igrat će se 22. siječnja na Maksimiru.