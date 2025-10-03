Dinamo u top 15 favorita za osvajanje Europske lige nakon predstave u Bačkoj Topoli

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Lijepo je vidjeti ljestvicu nakon dva odigrana kola Europske lige gdje je Dinamo na vrhu.

Osim Dinama, po dvije pobjede još su ostvarili Midtjylland, Aston Villa, Braga, Lyon, Lille i Porto.

Mišljenje su nakon predstave u Bačkoj Topoli promijenile i kladionice, te je sada koeficijent na Dinamovo konačno slavlje u Europskoj ligi smanjen sa 65 na 45. Time su Modri, kažu kladionice, 13. favorit za osvajanje ovog natjecanja, te dijele koeficijent s Nicom, Baselom, Midtjyllandom i Feyenoordom.

Prema kladionicama, prvi favorit za trofej EL je Aston Villa pod vodstvom Unaija Emeryja koji zna kakao se osvajaju naslovi u ovom natjecanju (čak četiri puta).

Na Engleze se nudi koeficijent 5, a ispred Dinama još su Roma (9), Porto (9), Real Betis (12), Lyon (13), Nottingham Forest (13), Lille (17), Bologna (17), Celta (21), Freiburg (23), Braga (26), Stuttgart (26) i Fenerbahçe (31).

