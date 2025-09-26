Dinamo se, unatoč pozivu, neće pojaviti na izbornoj skupštini ZNS-a?

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo Zagreb

Tomislav Svetina bi na skupštini Zagrebačkog nogometnog saveza u četvrtak trebao krenuti po svoj četvrti predsjednički mandat.

Klubovi su se već ranije pobunili zbog načina na koji su izbori sazvani. Kako sada doznaje Index, Dinamo je odlučio krenuti i korak dalje te unatoč pozivu ne pristupiti skupštini.

Svoj su stav nekidan objasnili priopćenjem, a podržao ih je i Rudeš, koji je također odlučio podržati Plave u nastojanju da se ova skupština održi transparentno u četvrtom mjesecu, kako je prvotno bilo i najavljeno.

Podsjetimo, neki klubovi tvrde da čelnici Saveza namjerno nisu jasno obavijestili zastupnike o obavezi dolaska na skupštinu, a događaji sa same sjednice i naknadna žalba Rudeša ukazuju na mogući razlog za to.

Naime, novi statut ZNS-a usvojen 28. ožujka 2024. donio je izmjene u članku 49., koji određuje uvjete za kandidaturu za predsjednika Saveza. I dalje je potrebno prikupiti najmanje deset ovjerenih potpisa klubova (od ukupno 60 članova ZNS-a), no uveden je i dodatni uvjet – kandidat mora osobno prisustvovati sjednici skupštine na kojoj je raspisano održavanje izborne skupštine. Drugim riječima, pravo kandidature imaju samo oni članovi skupštine koji su bili nazočni na sjednici koja će se održati u četvrtak.