Rudeš objavio priopćenje: Drago nam je da je Dinamo javno istupio protiv ZNS-a

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

NK Rudeš objavio je priopćenje vezano uz izbore za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. Objavu hrvatskog drugoligaša donosimo u cijelosti, a stigla je dan nakon što je GNK Dinamo izašao s vlastitim stavom i poručio da ne podupire sadašnje vodstvo ZNS-a.

“Dragi Rudešani, Zagrepčani i svi ljubitelji najljepšeg sporta na svijetu,

NK Rudeš je, u želji unapređenja i konkurentnosti u izboru ljudi koji vode zagrebački nogomet, u više navrata unatrag dva tjedna upozoravao kako se pokušavaju provesti izbori za predsjednika ZNS-a koji su sve samo ne pošteni i zakoniti.

Način na koji je određen datum izborne sjednice, pod točkom “različito”, vrijeme od 15-ak dana u kojem bi se sve trebalo dogoditi i način prikupljanja podrške od strane dosadašnjeg predsjednika, sredstvima saveza i u prostorijama ZNS-a te omalovažavanje svih onih koji su se usudili predlagati drugog kandidata, medijsko favoriziranje starog, a opet novog predsjednika, kroz prozirne medijske članke, izravno i najviše govori o osobama koje ZNS-om upravljaju već dulje vrijeme.

Zbog odgovornosti prema djeci i roditeljima koji brane i promiču boje NK Rudeša, zbog svih sportskih djelatnika zagrebačkog nogometa, ali prije svega zbog svih drugih zagrebačkih klubova koji su u velikom broju dali podršku kandidatu predloženom od strane NK Rudeša, odnosno našem zajedničkom kandidatu, obavještavamo vas kako u ovakvim izborima nećemo i ne želimo sudjelovati.

Vaša potpora i želja za boljim upravljanjem zagrebačkim nogometom odgođena je do trenutka kada će priliku za pobjedu na izborima dobiti onaj kandidat koji je najstručniji, najbolji i kojeg u poštenim izborima izabere većina.

Zahvaljujemo stoga zagrebačkim klubovima koji su dali podršku našem kandidatu, bit ćemo im sportski prijatelj i potpora kada god budu trebali; sigurni smo isto tako da će, vodeći se interesima svojih klubova kao i zagrebačkog nogometa, donijeti ispravnu odluku o sudjelovanju ili nesudjelovanju u svemu ovom. Još jednom vam veliko hvala i nadalje ćemo zajednički nastupati u jačanju zagrebačkog nogometa.

Budućnost naših klubova i naše djece vrijedi više od pet lopti, dviju mreža i nekoliko kvadrata umjetne trave, jer svi mi koji vodimo klubove znamo koliko novca i energije sami ulažemo. Znali smo da današnji Dinamo nije za ovakav netransparentan ZNS i drago nam je da su to i javno rekli.

Sve nepravilnosti i nezakonitosti u radu sadašnjeg vodstva ZNS-a usmjerene prvenstveno ponovnom izboru istog vodstva, a ne provođenju poštenih i zakonitih izbora, prijavljene su nadležnim tijelima kaznenog progona. U nadi boljeg i poštenijeg ZNS-a sve vas sportski i odlučno pozdravlja.”