Dinamo potpisao ugovor s 19-godišnjim talentom: Već je zaigrao u Europskoj ligi

GNK Dinamo Zagreb

Mladi Slovenac priključio se seniorima već sa 16 godina, a sad je potvrdio dugoročni boravak na Maksimiru.

Daroviti mladi nogometaš, veznjak Sven Šunta, tjedan dana prije svog 19. rođendana, potpisao je višegodišnji profesionalni ugovor s Dinamom, objavio je zagrebački klub na službenoj stranici.

Šunta je rođen 7. svibnja 2007. u Celju, prve je nogometne korake načinio u Krškom, a u maksimirski je klub došao 2020. kao 13-godišnjak i u početno vrijeme svakodnevno putovao na treninge iz Slovenije u Zagreb. U ovih gotovo šest godina provedenih u Dinamovoj akademiji uspio je postati i član prve momčadi. Za udarni je sastav upisao ukupno šest službenih nastupa, i to u sva tri natjecanja – u HNL-u, Kupu i Europi.

Prvi je put u zapisniku bio početkom veljače u pobjedi protiv Vukovara 1991 s 3:1, a debitirao je 22. veljače u gostima protiv Varaždina kad je maksimirska momčad slavila s 4:0. Šunta je tada ušao s klupe tri minute prije kraja zamijenivši kapetana Josipa Mišića, a samo minutu po ulasku na teren presjekao je loptu i tako asistirao Marku Soldi za četvrti Dinamov gol.

Seniorskoj je momčadi prvi put priključen još kao 16-godišnjak, u siječnju 2024., kad je upisao i svoj premijerni nastup u pripremnoj utakmici.

Šunta je, između ostalog, dio sjajne generacije koja je ove sezone došla do polufinala prestižnog Premier League International Cupa u Engleskoj gdje je Dinamo u konkurenciji 32 momčadi izborio plasman među četiri najbolje. U skupini su, između ostalih, nadvisili Nottingham, Chelsea i Newcastle, u četvrtfinalu su svladali Valenciju s 4:3 dok im se u polufinalu u produžetku ispriječio Real Madrid pobijedivši s 2:1 u dvoboju u kojem su Španjolci nastupili s nešto starijom generacijom. Šunta je, primjerice, bio strijelac i u četvrtfinalu i u polufinalu.

Svestrani je vezni igrač, podjednako angažiran i u izgradnji napada, ali i u obrambenim zadaćama. Pripada kategoriji nogometnih kreativaca, ali s iznimnim trkačkim sposobnostima što sugerira da je i pred njim lijepa budućnost.