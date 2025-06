Dinamo poslao dvojicu talenata na kaljenje, ostaju u HNL-u

Podijeli :

Screenshot / YouTube: GNK Dinamo Zagreb

Dvojica mladih Dinamovih igrača riješili su svoje statuse za sljedeću sezonu.

Noa Mikić (18) i Niko Šepić (19) sljedeću sezonu odradit će na posudbi u Slaven Belupu, donose Sportske novosti.

Mikić igra na poziciji desnog beka, iz Varaždina je i premda se radi o jednom od najvećih talenata na Maksimiru, pravu priliku u seniorskoj momčadi još nije dobio. Iz tog razloga pričalo se kako će trajno napustiti Dinamo, no to se ipak nije dogodilo. Posudba i to u prvoligaški klub trebala bi koristiti svima. Igraču, Dinamu, ali i Slavenu.

Slično vrijedi i za godinu starijeg Šepića, lijevog beka iz Rijeke koji je odigrao jako dobru juniorsku sezonu kao kapetan Dinamove momčadi.

I Mikić i Šepić imaju višegodišnje ugovore s Dinamom, tako da je jasno kako će na Maksimiru pažljivo pratiti njihov razvoj. Ako se u Podravini dokažu, nema dileme kako će ih Dinamo brzo povući natrag k sebi.