Dinamo objavio popis igrača za Thun: Kovačević iznenađujuće izostavio jedno ime

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Poznato je s kojim igračima Kovačević napada sastav iz Švicarske.

Dinamo je UEFA-i dostavio popis igrača na koje će računati u drugom pretkolu Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Trener Mario Kovačević odlučio se za 22 nogometaša, iako je klub imao mogućnost prijaviti ukupno 25 igrača na A listu.

Prva utakmica protiv Thuna na rasporedu je 21. srpnja, dok je uzvrat sedam dana kasnije, 28. srpnja. Uz A listu, klubovi mogu naknadno dodavati neograničen broj mladih igrača na B listu, najkasnije dan prije utakmice.

UEFA također dopušta da se do ponoći uoči prve utakmice na A listu dodaju još najviše dva igrača, ali u Dinamu zasad ne planiraju iskoristiti tu mogućnost.

Među prijavljenima nema nekoliko imena koja su se donedavno povezivala s momčadi. Očekivano, na popisu nema Danija Rodrigueza, koji se još oporavlja od ozljede i nije spreman za puni trenažni proces.

Iznenađenje je izostanak Raula Torrentea. Španjolski branič vratio se treninzima i nastupio na pripremnim utakmicama, no očito još nije na razini koja bi mu omogućila ozbiljniju ulogu u Kovačevićevoj momčadi.

Na popisu nema ni Roberta Mudražije, kojem se prema svemu sudeći ponovno otvara mogućnost odlaska iz kluba. Njegov izostanak može se protumačiti kao jasan signal da na njega trenutačno ne računaju.

Zanimljivo je da se među prijavljenima nalazi Luka Stojković, iako neće moći nastupiti protiv Thuna zbog suspenzije. Njegovo uvrštavanje vjerojatno je povezano s mogućim nastavkom europskih kvalifikacija i lakšim sastavljanjem popisa u idućim fazama.

Dinamo – popis igrača za utakmice protiv Thuna

Vratari: Filipović, Zagorac, Nevistić

Obrana: Valinčić, Tabinas, Galešić, Dominguez, Radeljić, McKenna, Goda, Perez Vinlöf

Vezni red: Mišić, Stojković, Zajc, Vidović, Kačavenda

Napad: Bakrar, Topić, Lisica, Beljo, Hoxha, Oršić