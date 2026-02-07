Dinamo nudi dva i pol milijuna eura za Slovenca koji je na posudbi u SHNL-u?

Podijeli :

Josip Bandić/CROPIX via Guliver

Na Maksimiru razmišljaju o novim akvizicijama...

Dinamo je ozbiljno zagrizao za Žana Trontelja, braniča ukrajinske Zorje koji ove sezone nastupa na posudbi u Gorici.

Kako piše portal Zaryalg.com, zagrebački klub poslao je ponudu vrijednu 2,5 milijuna eura za 21-godišnjeg slovenskog braniča.

Trontelj, koji pokriva poziciju desnog beka, ove je sezone upisao 20 nastupa za Goricu, pritom zabio jedan pogodak i dodao tri asistencije, što je privuklo pozornost čelnih ljudi u Maksimiru.

Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu procijenjena je na 800 tisuća eura, a zasad nije poznato kako će Ukrajinci odgovoriti na ovakvu ponudu.