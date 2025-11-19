Dinamo nakon ‘sedmice’ u Karlovcu: Ovo nam je trebalo

Osmina finala hrvatskog Kupa pokazala se laganom za Dinamo.
Plavi su svladali Karlovac u gostima 7:0, a do pobjede su došli golovima Luke Stojkovića (x2), Diona Drene Belje, Matea Lisice, Frana Topića, Sandra Kulenovića i Cardosa Varele.
Dinamo se tako u četvrtfinalu pridružio Gorici, Hajduku, Kurilovcu, Lokomotivi i Slaven Belupu. “Ovo nam je trebalo”, napisali su iz Dinama u objavi nakon utakmice.
Dinamu u subotu slijedi novi test, kada će momčad Marija Kovačevića na Maksimiru ugostiti Varaždin u sklopu nastavka prvenstva.
