Dinamo nakon ‘sedmice’ u Karlovcu: Ovo nam je trebalo

Luka Kolanović/CROPIX

Osmina finala hrvatskog Kupa pokazala se laganom za Dinamo.

Plavi su svladali Karlovac u gostima 7:0, a do pobjede su došli golovima Luke Stojkovića (x2), Diona Drene Belje, Matea Lisice, Frana Topića, Sandra Kulenovića i Cardosa Varele.

Dinamo se tako u četvrtfinalu pridružio Gorici, Hajduku, Kurilovcu, Lokomotivi i Slaven Belupu. “Ovo nam je trebalo”, napisali su iz Dinama u objavi nakon utakmice.

Ovo nam je trebalo 💙 pic.twitter.com/X43dlHKms9 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 19, 2025

Dinamu u subotu slijedi novi test, kada će momčad Marija Kovačevića na Maksimiru ugostiti Varaždin u sklopu nastavka prvenstva.