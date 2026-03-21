Lokomotiva stradala od goropadnog Dinama koji drži plus 10 ispred Hajduka

U dvoboju 27. kola HNL-a nogometaši Dinama su u ulozi gosti na stadionu u Maksimiru svladali Lokomotivu sa 5-0 (3-0).

Utakmica dva zagrebačka kluba izgledala je kao poigravanje mačke s mišem. Lokomotiva niti u jednom trenutku nije ostavila dojam kako se radi o momčadi u istom kvalitativnom razredu s Dinamom iako je u jesenskom dijelu prvenstva uspjela čak i pobijediti istog suparnika.

Dinamo je poveo već u 3. minuti, Mišić je osvojio loptu na sredini terena, osvojio 30 metara i uposlio Stojkovića koji je odmah proslijedio loptu do Belje, a najbolji strijelac lige nije propustio pruženu priliku.

Beljo je bio strijelac i drugog gola kada je okrunio novu dobru kombinaciju suigrača, u 29. minui Bakrar je dobio loptu na desnom krilu, njegovo dodavanje za Vidovića domaća obrana je uspjela samo usporiti pa se Vidović umjesto udarca na gol odlučio za dodavanje Belji.

Pet minuta prije odlaska na odmor Stojković je povisio na 3-0. Mišić je dijagonalom pronašao Bakrara čiji je udarac obranio Posavec, ali Stojković je najbrže reagirao na odbijanac.

Lokomotiva je drugo poluvrijeme odigrala i s igračem manje jer je zbog povlačenja Belje u ulozi zadnjeg igrača obrane isključen Jukić.

Igrača više Dinamo je iskoristio za još dva gola. U 69. minuti Hoxha je prošao po lijevom krilu, vratio na peterac gdje je Beljo promašio loptu, ali iza njega je bio Stojković i popravio grešku svog centarfora.

Beljo je ipak stigao do drugog “hat-tricka” zaredom u HNL-u iskoristivši kazneni udarac u 75. minuti nakon bezrazložnog igranja rukom Pajača u svom kaznenom prostoru.

Trostruki strijelac bio je Dion Drena Beljo (3, 29, 75-11m), a dvostruki Luka Stojković (40, 69).

Vodeći Dinamo sada ima 63 boda, 10 više od drugog Hajduka koji je ranije u subotu sa 6-0 nadigrao Vukovar 1991, dok je Lokomotiva sedma sa 30 bodova.