Xabi Alonso predstavljen kao novi trener Chelseaja

xMaciejxRogowskix ROG_BARvsRMA-81 via Guliver Image

Xabi Alonso novi je trener Chelseaja, objavili su iz londonskog kluba u nedjelju ujutro.

Španjolski trener sve je dogovorio s klubom u subotu kada je u javnost objavljena vijest o njegovom preuzimanju Chelseaja,

Xabi Alonso ranije je bio trener druge momčadi Real Sociedada, Bayer Leverkusena te Real Madrida. Madridski klub napustio je u siječnju ove godine nakon poraza od Barcelone u Superkupu, a dugo se nagađalo je li klupu napustio svojevoljno ili mu je Florentino Perez dao otkaz.

Španjolac će s Chelseajem potpisati četverogodišnji ugovor.