Dinamo je otkazao ‘Dinamovo’ u Španskom, razlog nisu otkrili

Dinamo nije otkrio razloge.
Otkazan je događaj naziva “Dinamovo” u zagrebačkom kvartu Špansko, koji se trebao održati 15. studenog u Osnovnoj školi Ante Kovačića. Razlog otkazivanja u Dinamu nisu naveli.
“Dinamovo” je inače događaj na kojem se djeca i odrasli druže s Dinamovim igračima, uz zabavne i kompetitivne sadržaje s humanitarnom notom. Posljednje Dinamovo održano je u Sesvetama.
Otkazivanje eventa Dinamovo dolazi dan nakon poraza od Istre (2:1) u 13. kolu HNL-a i nakon sve glasnijih šuškanja da nešto ne štima u svlačionici Dinama, kao i da Mario Kovačević nije skroz siguran kao trener na klupi Plavih.
