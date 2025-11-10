Dinamo je otkazao ‘Dinamovo’ u Španskom, razlog nisu otkrili

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo nije otkrio razloge.

Otkazan je događaj naziva “Dinamovo” u zagrebačkom kvartu Špansko, koji se trebao održati 15. studenog u Osnovnoj školi Ante Kovačića. Razlog otkazivanja u Dinamu nisu naveli.

POVEZANO Rendulić za SK: Neka igrači Dinama između sebe riješe što ih muči Boban se oglasio, jednom je rečenicom otkrio sve oko Kovačevića?

“Dinamovo” je inače događaj na kojem se djeca i odrasli druže s Dinamovim igračima, uz zabavne i kompetitivne sadržaje s humanitarnom notom. Posljednje Dinamovo održano je u Sesvetama.

Otkazivanje eventa Dinamovo dolazi dan nakon poraza od Istre (2:1) u 13. kolu HNL-a i nakon sve glasnijih šuškanja da nešto ne štima u svlačionici Dinama, kao i da Mario Kovačević nije skroz siguran kao trener na klupi Plavih.