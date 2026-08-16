Arsenal je protiv Manchester Cityja zabio najbrži gol u povijesti engleskog Superkupa

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AP Photo/Alastair Grant) via Guliver Image

U nedjelju od 16 sati se na Millennium stadionu u Cardiffu igra engleski Superkup (Community Shield) gdje sudjeluju prvaci Premier lige Arsenal i osvajači oba kupa (FA i EFL) Manchester City. Tamo se nije dugo čekalo na gol jer je Riccardo Calafiori na asistenciju Mylesa Lewis-Skellyja zabio za 1:0 Topnika nakon samo 23 sekunde.

Taj gol ujedno je i prvi posignuti gol u prvoj minuti još od 1968. godine, odnosno prvi nakon 57 godina.

Te godine je Bobby Owen, igrač Manchester Cityja zabio za 1:0 protiv West Bromwich Albiona. Taj pogodak je, kako piše news18, zabijen u 35. sekundi što znači da je Riccardo Calafiori golom nakon 23 sekunde igre srušio rekord star 57 godina.

Do kraja poluvremena Arsenal je povećao prednost golom Kaija Havertza kojemu je asistirao Christos Tzolis, novo pojačanje Topnika.