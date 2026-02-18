Derbi Modrića i Baturine završio remijem

Podijeli :

xNderimxKaceli/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_71703696 IPA_Agency_IPA71703696 via Guliver Image

U 24. kolu talijanske Serie A Milan Luke Modrića ugostio je Como trojice Hrvata - Martina Baturine, Ivana Smolčića i Nikole Čavline. Bila je to izjednačena utakmica koja je na kraju završila 1:1.

Nakon prvih 45 minuta igre vodio je Como golo Nice Paza u 32. minuti. Tu prednost čuvali su do 64. minute kada je Rafael Leao zabio za 1:1.

Ispostavilo se da je to bio posljednji pogodak na utakmici i obje ekipe su se morale zadovoljiti bodom.

Luka Modrić i Martin Baturina su u ovom remiju odigrali svih 90 minuta dok je Ivan Smolčić u igru ušao u 90. minuti. Nikola Čavlina odsjedio je cijelu utakmicu na klupi.

Ovim remijem Milan je ostao na drugom mjestu dok je Como sa sedmog skočio na šesto.