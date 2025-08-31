Đalović: Ulazimo u ljepši period. Koliko smo utakmica imali u zadnjih mjesec dana…

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Rokas Pukštas u dva je navrata spasio Hajduk poraza od Rijeke.

Podsjetimo, Rijeka je dvaput vodila, golovima Menala i Bogojevića, ali svaki put je Splićane u život vratio Rokas Pukštas, golovima u 42. i 96. minuti. Utakmicu je prokomentirao trener Riječana Radomir Đalović.

“Teška psihološka utakmica za nas, čestitam mojim momcima. Pokazali su ozbiljan karakter i kvalitetu. Hajduk je bio jako dobar do sada na Poljudu, a mislim da smo mi bili kvalitetni. Žao mi je zbog momaka, teško im je. Ali sve u svemu dobar bod. Koliko smo utakmica imali u zadnjih mjesec dana, protiv Dinama smo drugo poluvrijeme dominirali, ali sve skupa šteta”, rekao je Đalović.

“Odigrali smo pravu mušku utakmicu, bit ćemo još bolji, do sada nismo mogli ni trenirati. Sada ulazimo u ljepši period, imamo pauzu pa Konferencijsku ligu. Dinamo će krenuti igrati Europa ligu, neće ni njima biti lako i neće ni oni sve pobjeđivati. Imamo zaostatak”, nastavio je, pa se osvrnuo na svoju budućnost:

“Što da kažem? Piše se, u par navrata sam mislio da sam ubio čovjeka. Trener je taj koji odgovara za rezultat. Ja sam osvojio duplu krunu, ušli smo u Konferencijsku ligu, jedini klub u Europi uz Dinamo. Dogodio se PAOK, raspali smo se, ali OK, nema problema, idemo dalje. O Damiru Miškoviću imam nemoguće mišljenje, nas ne zanima hoće li se klub prodati. Kakve će odluke klub donositi, to nije na meni. Mišković mi je rekao da prodaja još nije gotova.

Desio se Shelbourne, PAOK nas je ubio, ni mi nismo bili normalni, igrali smo svaka tri dana. Ne tražim alibi. Idemo dalje pa ćemo vidjeti. Ima se još puno za igrati. Bitno je da i završi prijelazni rok, zbog Fruka, Jankovića…”.