Dalić: Sad baš neću potpisati novi ugovor, pustite me na miru

xxDamirxKrajacx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je noćas posljednji trening u američkom gradu Orlandu uoči prijateljske utakmice s Kolumbijom, u kojoj izbornik Zlatko Dalić namjerava isprobati novu formaciju s tri igrača u obrani umjesto četiri.

Susret je najavio izbornik Zlatko Dalić koji je, osim o očekivanjima i novoj formaciji, govorio i o produžetku ugovora.

“Nikamo mi se ne žuri”, odgovorio je Dalić, pa se nasmijao na opasku da mnogo potencijalnih nasljednika čeka njegov odgovor.

“Pa imaju li ljudi drugog posla? Pustite me na miru, imam svoj posao, uživam u njemu, lijepo mi je, radim kako najbolje znam i mogu.

Valjda sam nakon devet godina, svih rezultata i svega što sam napravio za Hrvatsku s dečkima, zaslužio da mi se da mir i kaže: ‘Izborniče, odradi Svjetsko prvenstvo pa potom sjedni na miru s predsjednikom i odluči što i kako dalje.’ Sad baš neću potpisati ugovor jer me netko prisiljava.

Pustite me na miru da radim svoj posao, koga briga za moj ugovor. Niti što tražim, niti što pitam, niti ucjenjujem. To je najvažnija stvar. Uživam u poslu koji radim, uživam u hrvatskoj reprezentaciji”, rekao je izbornik kojem ugovor istječe nakon Svjetskog prvenstva.