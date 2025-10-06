Dalić uoči jubilarne utakmice izdvojio najdraže dresove, jedan je ipak poseban!

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Zlatku Daliću će utakmica protiv Češke biti jubilarna stota na klupi Vatrenih.

Povodom važne obljetnice hrvatskog izbornika, Europska nogometna federacija (UEFA) napravila je prilog sniman u Varaždinu, dijelom i u izbornikovom restoranu The Family.

U restoranu se nalazi i oko 60 izloženih dresova, a Dalić je otkrio koji mu posebno znače.

“Posebno su mi važni dres s prve utakmice u povijesti hrvatske reprezentacije, protiv SAD-a 1990. godine, odnosno dres koji je nosio Milan Badelj na mojoj prvoj utakmici u ulozi izbornika Vatrenih, protiv Ukrajine. Za mene je to jako važno i vezano, povijest: počeci hrvatske reprezentacije i moji počeci u hrvatskoj reprezentaciji.

Pa ipak, najvažniji dres je onaj koji sam dobio na dar od Marija Mandžukića, a nosio ga je u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine protiv Engleske u Moskvi. U tom dresu Mario je protiv Engleske u 109. minuti zabio najvažniji gol u povijesti reprezentacije, gol koji nas je odveo u finale Svjetskog prvenstva”, istaknuo je Dalić.