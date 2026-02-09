Dalić se družio s Hrvatima iz Serie A, Perišić se javio duhovitim komentarom

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

HNS je objavio kako je izbornik Zlatko Dalić protekli vikend proveo u Italiji.

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić s s članovima stručnog stožera iskoristio je protekli vikend za posjet hrvatskim reprezentativcima koji igraju u talijanskoj Serie A.

Dalić je u Italiji boravio s Vedranom Ćorlukom te kondicijskim trenerima Lukom Milanovićem i Marinom Dadićem, a zajedno su pogledali četiri utakmice talijanskog prvenstva. Na zajedničkoj večeri okupili su se Nikola Moro, Nikola Vlašić, Ivan Smolčić, Martin Baturina, Marin Pongračić, Luka Modrić i Domagoj Bradarić.

Druženju se zbog klupskih obveza nisu mogli pridružiti Petar Sučić i Mario Pašalić pa je Dalić s njima susret dogovorio naknadno.

Organizirana je zajednička večera, Dalić je pogledao i četiri utakmice Serie A, a sve je to izazvalo duhovitu reakciju našeg reprezentativca koji igra u nizozemskom PSV-u, Ivana Perišića.

“Kako živite! Lipo vas je vidit. Mi smrdimo”, poručio je Perišić u komentaru.