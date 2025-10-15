Dalić najavio oproštaj od Hrvatske? ‘Rekao nam je – to bi bilo to’

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver Images

Hrvatska iduće godine nastupa na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Novinar Sportskih novosti Robert Matteoni otkriva da mu je izbornik Zlatko Dalić najavio svoj oproštaj od reprezentacije.

POVEZANO Evo kako je Zlatko Dalić s igračima proslavio 100 utakmica na klupi Vatrenih VIDEO / Vatreni pobjedom u Varaždinu gotovo osigurali SP, no neki se igrači moraju zamisliti!

“Dalić nam je nedavno kazao, sasvim opušteno i uvjeren u ono što govori, ‘to bi bilo to’. Kad je već sam kazao da će ga se još malo trpjeti, onda se može i dodati ta crtica. Na travnjaku Bernabeua, gdje su Modrićevi gosti čekali na fotografiju za sjećanje s kapetanom Reala i Hrvatske, a koji se toga dana (25. svibnja) veličanstveno oprostio od Madrida, Zlatko Dalić uživao je u emotivnom doživljaju uz svoju diskretnu suprugu. I u kontekstu trenutka (Modrićev odlazak nakon 13 godina iz Reala) dao je jasno do znanja da će kvalifikacijski ciklus za Mundijal i očekivani plasman na završni turnir, biti i njegova završnica s Vatrenima…”, piše Matteoni.

“Ne znam, vidjet ćemo nakon Amerike, što će i kako biti. Moj je cilj Svjetsko prvenstvo u Americi. To će biti deveta godina kako sam izbornik reprezentacije, sto i nešto utakmica, nešto što nisam mogao ni sanjati ni zamisliti”, rekao je nedavno Dalić koji je 100. utakmicu na klupi Hrvatske odradio u Pragu protiv Češke, a 101. u svom Varaždinu protiv Gibraltara.