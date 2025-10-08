Dalić: ‘Imat ću slatke brige oko sastava, a 100. utakmica sada je manja važna’

Hrvatska i Češka sastaju se u četvrtak u 20:45 u praškoj Fortuna Areni u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska se nalazi na vrhu skupine s maksimalnim brojem bodova, dok je Češka druga, a jedini poraz upisala je upravo protiv Hrvatske. Uoči utakmice, najavu za medije dat će izbornik hrvatske reprezentacije i kapetan Luka Modrić.

“Velika je čast biti sto puta na klupi svoje reprezentacije. To u ovom trenutku nije važno, čeka nas borba za Svjetsko prvenstvo, fokus je na tome, kasnije ćemo misliti o 100 nastupa. To je lijepo i nestvarno”, otvorio je Dalić komentarom o 100. utakmici na klupi Vatrenih.

Koje su promjene u kadru? 

Kad bude 200 nastupa ćemo otkrivati kadar ha-ha. Spremni smo za sutra, ovo će biti drugačija utakmica od one u Osijeku. Mi smo spremni, želimo riješiti pitanje odlaska na SP. Nema Stanišića, Gvardiol se vratio, Kovačić se vratio.”

