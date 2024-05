Dalić: Hajduk će biti uvijek treći

Podijeli :

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić komentirao je stanje u splitskom klubu.

Dalić se u intervjuu od sat vremena za Sportsku televiziju dotaknuo i splitskog kluba.

“Pa dobro, šteta. Oni su imali tu jednu sjajnu situaciju da su bili jesenski prvaci, euforija i na kraju opet završi kako je završilo.”

Zašto?

“Nisam puno upućen i neću puno o tome govoriti. Da sam ja nešto bio odlučivao ili vodio neku priču, ja bih nakon finala Lige prvaka mladih tih 10 igrača stavio u prvu momčad. Najboljih. I bio bih s njima treći opet. Što bi dobili? Dobili bismo sjajnu atmosferu, budućnost… Hajduk će biti uvijek treći. Nakon tog finala, Hajduk dođe i igra finale juniorske Lige prvaka, ti moraš tih 7, 8 ili 10 igrača staviti. Mi smo osvojili prvenstvo Jugoslavije ’85. i nas je 5,6 ušlo u prvu momčad. Ante Miše, Marin Lalić, kasnije Alen Bokšić, ja, Štimac, Jarni, Andrijašević. I oni su morali biti u prvoj momčadi. Po meni, to je Hajduk trebao napraviti. Godinu dana igrati s tim dečkima, bili bi opet treći, ne bi bili ništa lošiji, ali bi dobili budućnost, potencijal i sjajnu atmosferu. E onda mogu govoriti o ‘našoj dici’. Sad naše dice nema. To je problem taj koji je jer Hajduk je uvijek bio najbolji kad je imao domaću priče i igrače, plus jedan Oblak, Baka Slišković. To se trebalo napraviti i nije se napravilo i mislim da je selekcija bila jako, jako loša i da je tu bila velika greška.”