Crystal Palace pronašao zamjenu za Ezea: Idu po krilo Villarreala

U noći sa srijede na četvrtak su Arsenal i Crystal Palace dogovorili transfer Eberechija Ezea. "Desetka" Orlova za 68 milijuna funti će preseliti u sjeverni London. Velik je to gubitak za Palace jer je Eze bio jedan od ključnih igrača. Ipak, čini se da su pronašli zamjenu.

Prema pisanju Fabrizija Romana, Crystal Palace je zainteresiran za Yeremyja Pina, igrača Villarreala. 22-godišnji Španjolac s Tenerifa je u Villarreal došao 2019. godine. Tada je igrao za C momčad, a sada je standardni prvotimac.

Upravo zbog toga će Palace teško dogovoriti transfer španjolskog reprezentativca. Pino je lani za Villarreal zaigrao 34 puta u ligi te je četiri puta bio strijelac dok je sedam puta bio u ulozi asistenta.

Takve igre su mu omogućile česte pozive u reprezentaciju Španjolske za koju je skupio već 15 nastupa.