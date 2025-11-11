Cristiano Ronaldo otkrio: ‘Igrat ću još godinu ili dvije’

Podijeli :

AP Photo via Guliver

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo izjavio je da će Svjetsko prvenstvo 2026. biti njegovo posljednje, a konačan oproštaj od nogometa za godinu ili dvije.

Portugalski napadač, koji je postigao preko 950 golova za klub i reprezentaciju, debitirao je kao tinejdžer u Sportingu 2002. godine i u intervjuu je rekao da će se uskoro povući kako bi proveo vrijeme sa svojom obitelji.

Na pitanje tijekom videokonferencije na turističkom forumu u Rijadu hoće li mu Svjetsko prvenstvo 2026. biti posljednje, peterostruki osvajač Zlatne lopte odgovorio je: “Da, definitivno. Imat ću 41 godinu i mislim da će to biti pravi trenutak.”

POVEZANO Brazilski Ronaldo o Cristianu: ‘Za mene on nije GOAT’

Ronaldo, koji trenutno igra za Al Nassr u Saudijskoj Arabiji, ostaje kapetan portugalske reprezentacije i najučinkovitiji igrač u povijesti nacionalnih reprezentacija.

Svjetsko prvenstvo 2026. održat će se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Ronaldo je u lipnju produžio ugovor sa saudijskim klubom do 2027. godine, a 40-godišnji Portugalac cilja i na sljedeće Svjetsko prvenstvo, jedini veliki naslov koji nedostaje u njegovom ormaru trofeja.

“Stvarno uživam u trenutku upravo sada. Kao što znate, u nogometu, kada dostignete određene godine, mjeseci se broje vrlo brzo. Osjećam se jako dobro u ovom trenutku. Zabijam golove, još uvijek se osjećam brzo i oštro. Uživam u svojoj igri u reprezentaciji. Ali naravno, budimo iskreni. Ono što mislim pod “uskoro” je vjerojatno jedna ili dvije godine.”

Ronaldo je rekao da zna da će ući u povijest kao jedan od najboljih igrača svih vremena, a ali može li njegov sin Cristiano Jr., koji ide njegovim stopama igrajući za portugalsku reprezentaciju do 16 godina, biti bolji igrač od svog oca?

“Kao ljudska bića, uvijek ne želimo da itko bude bolji od nas. Ali želim da moja djeca budu bolja od mene. Nikada neću biti ljubomoran na njega”, rekao je.

“Ne želim tome dodavati pritisak, jer ono što želim za njega je da bude sretan. Nije važno želiš li igrati nogomet ili neki drugi sport. Budi sretan, budi slobodan. Nemoj biti pod pritiskom svog tate jer je to jako, jako puno.”