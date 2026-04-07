Conte: Da sam čelnik Saveza, uzeo bih sebe u obzir za izbornika

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Trener Napolija Antonio Conte izjavio je da je normalno što se njegovo ime nalazi na popisu potencijalnih kandidata za izbornika Italije i dodao da bi, da je predsjednik Saveza, uzeo sebe u obzir.

„Ne zaboravimo da se prošle godine, u posljednja tri mjeseca sezone, u medijima pisalo da ću napustiti Napoli i otići u Juventus, zar ne? Mediji moraju nešto pisati i jedino je ispravno da se moje ime nađe na popisu potencijalnih kandidata. Da sam predsjednik Saveza, uzeo bih sebe u obzir“, rekao je Conte nakon pobjede Napolija protiv Milana u Serie A, prenijeli su talijanski mediji.

Nogometni savez Italije je prošle sjednice sporazumno raskinuo ugovor s izbornikom Gennarom Gattusom, nakon što se reprezentacija nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo, treći put zaredom.

Prije Gattusa, Nogometni savez Italije ostao je i bez predsjednika, budući da je Gabriele Gravina podnio ostavku nakon velikog pritiska.

Conte je naveo da bi sebe na popis potencijalnih nasljednika Gattusa stavio „iz više razloga“.

„Već sam radio u Savezu, poznajem okruženje. Bila bi mi čast jer je predstavljati svoju zemlju nešto posebno. Svi dobro znate da mi je ostala još jedna godina ugovora s Napolijem i da ću na kraju sezone sjesti s predsjednikom kako bismo razgovarali o budućnosti“, rekao je Conte, koji je bio izbornik Italije od 2014. do 2016. godine.

Italija se nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo, koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nakon što je poslije izvođenja jedanaesteraca u finalu doigravanja u Zenici izgubila od Bosne i Hercegovine 1:4. Nakon regularnog dijela i produžetaka bilo je 1:1.

„Razočaravajuće je što bi, da smo pobijedili na jedanaesterce i prošli na Svjetsko prvenstvo, ljudi govorili o velikom uspjehu i o tome kako Italija igra sjajan nogomet. Nažalost, u ovom sportu na kraju se računaju samo rezultati“, rekao je Conte.

Istaknuo je da se „nešto ozbiljno mora učiniti“ nakon što Italija nije otišla na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo.

„Sada se sve vidi kao katastrofa, ali čak i u katastrofama uvijek postoji nešto što se može spasiti. Moramo shvatiti da, ako stvari ne funkcioniraju, one ostaju iste bez obzira na to jesmo li se kvalificirali ili ne. Da smo se kvalificirali, isti oni koji sada kritiziraju nazvali bi to trijumfom“, rekao je Conte.