Como slavio protiv Juventusa u gostima, ozlijedio se Martin Baturina

Podijeli :

(Photo by sportinfoto/DeFodi Images) (Photo by sportinfoto/DeFodi Images) via Guliver Image

U 26. kolu talijanske Serie A Juventus je ugostio Como trojice Hrvata (Martin Baturina, Ivan Smolčić, Nikola Čavlina). U tom susretu pobjedu je upisala gostujuća ekipa s 2:0.

Već u 11. minuti poveo je Como golo Mergima Vojvode, a ta prednost narasla je na 2:0 u 61. minuti kada je Maxence Caqueret pogodio za 2:0. Minutu prije tog pogotka iz igre je izašao Martin Baturina zbog ozljede, a ozbiljnost se još uvijek ne zna.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Como je s pobjedom od 2:0 došao na samo bod zaostatka za petim Juventusom. U ovom susretu je svih 90 minuta odigrao Ivan Smolčić dok je Nikola Čavlina ostao na klupi.