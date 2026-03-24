Član kontroverzne britanske stranke odradio slikanje s drugoligašem: Navijači ogorčeni

(AP Photo/Alastair Grant) via Guliver Image

Navijači engleskog kluba Ipswich Towna izrazili su ogorčenje i nelagodu nakon što je čelnik stranke Reform UK, Nigel Farage, u ponedjeljak iskoristio stadion Portman Road za političko fotografiranje. Klub se zbog toga našao pod valom kritika na društvenim mrežama, a mnogi su taj potez ocijenili neprimjerenim, prenosi The Guardian.

Iako se klub zasad nije službeno očitovao, reakcije navijača bile su vrlo oštre. Jedan od njih opisao je situaciju kao “PR samoubojstvo za obiteljski klub”. Drugi navijač, Alex, u izjavi za Press Association nije skrivao razočaranje. “To je pljuska svim navijačima i igračima, kako bivšim tako i sadašnjim”, dodao je.

Prema dostupnim informacijama, klub nije izravno pozvao Faragea. Vjerojatno je tvrtka Portman Road Events, koja organizira privatne obilaske stadiona, zaprimila rezervaciju u ime stranke Reform. Tek naknadno postalo je jasno u kojem će se kontekstu posjet iskoristiti, nakon što su se fotografije sa stadiona pojavile na službenim kanalima stranke.

Dodatne kritike uslijedile su jer su objave stranke mogle sugerirati da je stadion bio domaćin političkog događaja, iako je skup zapravo održan na drugoj lokaciji u gradu, u Trinity Parku. Stranka je u ponedjeljak navečer na društvenoj mreži X objavila poruku “Portman Road čeka”, a Farage je sljedećeg jutra nastavio dijeliti fotografije na kojima su jasno vidljivi klupski i sponzorski znakovi.

“Nikad nisam bio loš na desnom krilu”, napisao je Farage, aludirajući na svoje političko opredjeljenje. Stranka je zatim fotografiju na kojoj Farage drži dres Ipswicha s brojem 10 postavila kao naslovnu na svom profilu na X-u, a kasnije je objavljen i video u kojem političar zahvaljuje klubu na “lijepoj dobrodošlici”.