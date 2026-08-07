City ne pušta Rodrija samo tako, evo koliko traže od Barcelone

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Guliver

Manchester City neće pustiti Rodrija ispod cijene. Engleski klub navodno traži više od 70 milijuna eura odštete ako Barcelona ovog ljeta želi dovesti jednog od svojih najvažnijih igrača.

Prema navodima medija, kapetan svjetskih prvaka već je postigao dogovor s Barcelonom oko osobnih uvjeta te je spreman vratiti se u španjolski nogomet. Katalonski klub već je otvorio pregovore, ali je City odbio prvu ponudu vrijednu gotovo 45 milijuna eura, smatrajući je nedovoljnom.

Iako je Manchester City poznat po tome da igračima omogućuje odlazak kada izraze želju za promjenom sredine, u klubu inzistiraju na tome da financijski uvjeti budu u potpunosti zadovoljeni. Upravo zato neće razmatrati ponude koje su znatno ispod njihove procijenjene vrijednosti.

Rodri je prije razgovarao i s Real Madridom, no navodno je početkom tjedna obavijestio čelnike “Kraljevskog kluba” da mu je Barcelona privlačnija opcija. Nakon toga dogovorio je osobne uvjete s katalonskim velikanom, koji sada mora pronaći zajednički jezik s Manchester Cityjem.

Engleski prvak već se priprema za mogućnost njegova odlaska. Klub radi na transferu mladog veznjaka Ayyouba Bouaddija iz Lillea, za kojeg je navodno spreman izdvojiti više od 90 milijuna eura, a istodobno razmatra i dovođenje iskusnijeg igrača koji bi mogao preuzeti Rodrijevu ulogu.

Dobitnik Zlatne lopte za 2024. godinu nije želio javno govoriti o svojoj budućnosti tijekom nastupa za reprezentaciju, no sve više izvora tvrdi da je otvoren za povratak u La Ligu nakon završetka uspješnog razdoblja pod vodstvom Pepa Guardiole.

Rodri iza sebe ima i teško razdoblje zbog ozbiljne ozljede prednjih križnih ligamenata, nakon koje se dugo vraćao u natjecateljski ritam. Odmah po završetku Svjetskog prvenstva podvrgnuo se i operaciji leđa kako bi spreman dočekao novu sezonu.

Unatoč interesu Barcelone, Manchester City i dalje pokušava zadržati svog veznjaka te mu je ponudio novi ugovor, budući da mu sadašnji istječe sljedećeg ljeta. Očekuje se da će se Rodri tijekom idućeg tjedna priključiti pripremama momčadi pod vodstvom novog trenera Enza Maresce.