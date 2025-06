“Luka Modrić je jedan dan u Miamiju, drugi dan je u Saudijskoj Arabiji, treći dan je u Dinamu, četvrti u Cataniji, peti u Milanu”, rekao je prvi čovjek Dinama.

“Sada, dok on ne odluči, nema potrebe ni komentirati. Nakon toliko godina u Real Madridu, sigurno mu treba vremena za odluku. Jednom kada je donese, on će je komentirati, jer ovako nema nikakvog smisla. Očito je da je on cjelovit i da još uvijek može pružiti sjajan nogomet bilo kojoj momčadi u koju ode.”

Modrić je prema navodima Gazzette dello Sport sve dogovorio s Milanom gdje bi trebao potpisati ugovor na godinu dana, uz opciju produženja na još jednu. Očekuje se kako će se sve riješiti nakon što hrvatska reprezentacija odradi utakmice s Gibraltarom i Češkom na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.