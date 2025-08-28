UŽIVO

OD 18:00 Ždrijeb ligaške faze Lige prvaka, evo kako se izvlače parovi

Champions League 28. kol 202516:16 > 16:53 0 komentara
Ždrijeb Lige prvaka održat će se danas u 18 sati. Parovi će se određivati računalnim izvlačenjem, pri čemu se momčadi raspoređuju u četiri jakosne skupine. Svaki klub odigrat će po dvije utakmice protiv protivnika iz svake skupine, a u prvoj fazi natjecanja nije moguće da se susretnu klubovi iz iste države.

16:53

U ždrijebu Lige prvaka čak 12 klubova s Hrvatima

Imamo i trojicu trenera u ovogodišnjem izdanju Lige prvaka.

 

16:21

Četiri jakosne skupine

UEFA
16:19

Promjena termina finalne utakmice

Finale Lige prvaka ove sezone održat će se 30. svibnja iduće godine u Budimpešti, s početkom u 18 sati umjesto u uobičajenom terminu od 21 sat.

16:17

Sistem je isti kao i prošle sezone

Nakon osam odigranih kola, osam najbolje plasiranih momčadi izravno će izboriti osminu finala, dok će klubovi koji završe između devetog i 24. mjesta razigravati u play-offu. Grupna faza počinje utakmicama od 16. do 18. rujna, a završava 28. siječnja iduće godine.

16:15

Ovo su svih 36 momčadi koje će nastupati

Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayern, Bodo, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Juventus, Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Napoli, Newcastle, Olympiacos, PSG, PSV, Real Madrid, Slavia Prag, Sporting, Tottenham, Union SG, Villarreal, Qarabag, Club Brugge, Benfica, Kopenhagen, Pafos, Kairat

 

