Navijači Ajaxa ne smiju na utakmicu Lige prvaka protiv Marseillea

Navijačima Ajaxa zabranjeno je putovanje u Marseille na utakmicu Lige prvaka između dva kluba u utorak, prema uredbi objavljenoj u subotu u Službenom listu.

Tekst kojeg je potpisao francuski ministar unutarnjih poslova zabranjuje sva “individualna ili kolektivna putovanja bilo kojim sredstvima, bilo koje osobe koja tvrdi da je navijač Ajaxa između francuskih cestovnih, željezničkih, lučkih i zračnih graničnih prijelaza i grada Marseillea”.

U uredbi se posebno navodi da su “gostovanja Ajaxa vrlo često izvor javnih nereda zbog nasilnog ponašanja nekih navijača” te da su rivalstva između navijača ova dva kluba “obilježena neprijateljstvom dugi niz godina”.

Ova potpuna zabrana bila je očekivana za utakmicu klasificiranu kao visokorizična, a prefektura Bouches-du-Rhône već je 12. rujna izdala uredbu kojom se navijačima Ajaxa zabranjuje kretanje javnim cestama u Marseilleu i pristup stadionu Stade Vélodrome.

U svibnju 2022., tijekom utakmice između Olympiquea iz Marseillea i Feyenoorda, još jednog nizozemskog kluba, izbili su nasilni incidenti u centru Marseillea, oko i unutar stadiona.