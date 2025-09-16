Kovač i Tudor spektaklom su izjednačili ‘Dinamov’ rekord u Lige prvaka

Podijeli :

Guliver images

U utakmici koja će se dugo pamtiti, Juventus i Borussia Dortmund remizirali su spektakularnih 4:4, a pogodak Kellyja duboko u sudačkoj nadoknadi (96. minuta) izjednačio je povijesni rekord Lige prvaka po broju pogodaka u jednom poluvremenu.

Naime, u drugom dijelu palo je čak osam golova, što se dosad dogodilo samo jednom – u sezoni 2024./25., kada je Bayern slavio protiv Dinama Zagreb rezultatom 9:2, pri čemu je također u drugom poluvremenu postignuto osam pogodaka.

Ovaj nevjerojatni susret u Torinu ostat će zapisan u povijesti ne samo zbog rezultatskog ludila, već i zbog rijetkosti tolikog broja golova u elitnom europskom natjecanju.

Dodatnu zanimljivost donosi činjenica da su oba trenera hrvatskog podrijetla – Juventus vodi Igor Tudor, dok je Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača. Time su upravo hrvatski stručnjaci bili direktni sudionici jednog od najuzbudljivijih ogleda u povijesti Lige prvaka.

Dinamo Zagreb također se neizbježno spominje u ovom kontekstu – njegov težak poraz u Münchenu prošle godine, kada je Bayern slavio 9:2, do sada je bio jedini susret u kojem je u jednom dijelu utakmice palo osam golova. Sada je taj rekord izjednačen, i to u epskom obračunu dvaju europskih velikana koje predvode hrvatski treneri.