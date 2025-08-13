Ivanoviću sat vremena u uvjerljivom slavlju protiv Nice, Tolić asistirao pa zabio u raspucavanju, ali ispao

Podijeli :

xMaciejxRogowskix

Poznati su svi sudionici play-off runde kvalifikacija za Ligu prvaka. Benfica je u obje utakmice 3. pretkola bila uvjerljiva protiv Nice, pobijedivši francuski klub s identičnih 2:0 i ukupnih 4:0.

Na domaćem Luzu posao je riješen već u prvih pola sata golovima Fredrika Aursnesa (19′) i Andreasa Schjelderupa (27′). Hrvatski napadač Franjo Ivanović, strijelac u prvoj utakmici, ovoga puta je igrao do 62. minute bez pogotka.

U odlučujućem dvoboju za ulazak u Ligu prvaka Benfica će igrati protiv Fenerbahçea, koji je u spektakularnom susretu svladao Feyenoord 5:2 i tako nadoknadio 1:2 poraz iz prvog susreta u Rotterdamu.

Od ostalih rezultata vrijedi izdvojiti ispadanje Slovana Bratislava od Kairata. Kazahstanski prvak prošao je nakon raspucavanja jedanaesteraca, budući da je i nakon produžetaka bilo 1:0. Marko Tolić asistirao je Robertu Maku za pogodak u 12. minuti, a zatim bio precizan u prvoj seriji penala. Ipak, Slovan nije iskoristio prednost 3:2 nakon tri serije, promašivši posljednja dva udarca, dok je Kairat oba puta bio siguran i osigurao europsku jesen.