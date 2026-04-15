Güler je zabio nakon samo 34 sekunde, no nije bi blizu rekorda Lige prvaka

AP Photo/Lennart Preiss via Guliver

Turski veznjak Arda Güler postigao je pogodak za Real Madrid u susretu protiv Bayerna nakon 34 sekunde, međutim rekord Lige prvaka i dalje drži Nizozemac Roy Makaay koji je u ožujku 2007. zabio gol za Bayern protiv Reala nakon samo 10.12 sekundi igre.

Güler je iskoristio grešku domaćeg vratar Manuela Neuera zatresavši mrežu njemačkog sastava nakon 34 sekundi utakmice.

Turski veznjak je time postao strijelac drugog najbržeg gola “Kraljevskog kluba” u Europi. Rekord i dalje drži Hector Rial koji je 1957. godine protiv Royal Antwerpa zabio u 31. sekundi.

Najbrži gol u povijesti Lige prvaka zabio je nizozemski napadač Roy Makaay u ožujku 2007. godine, postigavši za Bayern pogodak protiv Real Madrida nakon samo 10.12 sekundi.

Drugi najbrži gol u Ligi prvaka djelo je igrača Valencije Jonasa, koji je zabio u susretu protiv Bayer Leverkusena 2011. godine nakon samo 10.96 sekundi, dok je na trećem mjestu Gilberto Silva, koji je u dresu Arsenala zatresao mrežu PSV-a nakon 20.07 sekundi 2002. godine.