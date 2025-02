Guardiola: Preokret? To se dogodilo jer je Real izvanredna momčad

Podijeli :

EveryxSecondxMediax via Guliver

Španjolski stručnjak je razgovarao s medijima nakon bolnog poraza u Ligi prvaka.

U prvom susretu play-offa nogometne Lige prvaka Real Madrid je preokretom u samoj završnici utakmice na stadionu Etihadu pobijedio Manchester City sa 3-2.

Oba pogotka za Manchester City postigao je Erling Haaland dok su za Madriđane poentirali Mbappe, Diaz i Bellingham.

Sve do 88. minute, Manchester City je imao vodstvo od 2:1, ali Los Blancosi su se još jednom vratili u život golom Diaza. Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Real je zabio i treći gol. Vinicius je “ukrao” loptu uposlivši Bellinghama koji je pogodio za španjolsko slavlje.

Nakon utakmice, trener Cityja, Pep Guardiola preuzeo je krivicu na sebe:

“Puno puta nam se ovo dogodilo ove sezone. Znam koje su kvalitete Real Madrida. U drugom poluvremenu smo kontrolirali igru, ali htjeli smo napadati previše brzopleto. Ovo se dogodilo jer je Real izvanredna momčad. Loše odluke su krivac. Preuzimam krivicu, iako nije samo do mene, do svih je. Ozljede nas muče cijelu sezonu i svi to znaju”, rekao je Guardiola za Amazon Prime.

Uzvratna utakmica igra se 19. veljače u Madridu.