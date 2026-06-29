Češki izbornik nakon blamaže na Svjetskom prvenstvu napustio klupu reprezentacije

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Miroslav Koubek, 74-godišnji dosadašnji izbornik češke nogometne reprezentacije, napustio je tu dužnost nakon što je njegova momčad na Svjetskom prvenstvu ispala u grupnoj fazi.

Češka je nastupala u skupini A te je osvojila tek jedan bod u tri utakmice, remizirala je 1:1 s Južnom Afrikom. Gubila je od Južne Koreje 1:2 i domaćina Meksika 0:3.

„Medijski napisi i cjelokupna kampanja koja se vodila protiv mene temeljena je na brojnim lažima i izmišljotinama. Sve to je također doprinijelo ovakvoj mojoj odluci“, rekao je Koubek koji je tijekom kvalifikacija za SP preuzeo Češku.

Kroz teške dodatne kvalifikacije Koubek i Češka su pobijedili Irsku i Dansku te su prošli do Svjetskog prvenstva gdje su razočarali.

Češki navijači najviše su zamjerali Koubeku obrambeni pristup u utakmicama i što je najboljeg strijelca Patricka Schicka ostavio na klupi u ključnom ogledu protiv Meksika.