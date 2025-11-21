HNS odlučio: Bez promjena oko Jadranskog derbija

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U subotu od 18 sati bi se na Rujevici trebao igrati Jadranski derbi.

Rijeka na Rujevici dočekuje Hajduk, no tportal je javio da je utakmica bila pod upitnikom zbog loše vremenske prognoze, odnosno moguće obilne kiše, te olujnog vjetra i mogućeg snijega.

Isti izvor javlja da je HNS donio službenu odluku: raspored ostaje isti te je utakmica i dalje predviđena za sutra od 18 sati. Ukoliko dođe do promjene, o njoj će odlučiti glavni sudac utakmice.

Prije nekoliko tjedana je Rijeka po jakoj kiši počela utakmicu Konferencijske lige protiv Sparte, ali je susret zbog natopljenog terena prekinut i nastavljen dan kasnije.