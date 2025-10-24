Carević nakon poraza od Hajduka: ‘To nije pitanje za mene’

Podijeli :

Nogometaši Hajduka svladali su Goricu 3:1 (1:0) u prvoj utakmici 11. kola SuperSport HNL-a, odigranoj u petak na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici.

Trener Gorice nakon susreta čestitao je protivniku na pobjedi:

„Čestitam Hajduku, ponovno smo primili rani pogodak i to nam je poremetilo planove. Ipak, danas smo izgledali organiziranije nego u prošloj utakmici. Nismo odigrali loše, ali nedopustivo je primiti tri gola iz prekida. Hajduk je bio bolji u tim situacijama, bolje se postavljao i očekivao loptu. Kao da se počnemo igrati tek kad gubimo 0:2. Imamo dovoljno kreativnih igrača i dobro držimo loptu, ali prave prilike stvorili smo tek kod rezultata 1:3.“

Objasnio je i izostanak napadača:

„Erceg nije nastupio zbog ozljede zadnje lože.“

Na pitanje o mogućnosti smjene s klupe odgovorio je kratko:

„Situacija nije jednostavna – izgubili smo četiri utakmice od vrlo jakih protivnika. Nije lako pobjeđivati takve momčadi, ali to nije pitanje za mene.“