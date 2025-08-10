Carević: Drugi penal neću komentirati, a pod Garcijom ćemo gledati puno drugačiji Hajduk

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nakon remija protiv Varaždina u prvom kolu, Gorica je na Poljudu poražena 2:0 od Hajduka u drugom kolu HNL-a.

Momčad Marija Carevića ostala je na deset igrača nakon što je sudac Bel isključio Durakovića. Hajduku su potom dosuđena i dva kaznena udarca. Oba gola splitski je sastav postigao iz jedanaesteraca, prvoga je realizirao Yassine Benrahou (52-11m), a drugog Michele Šego (62-11m).

Trener Gorice komentirao je utakmicu.

“Čestitam Hajduku na pobjedi. Komentirat ću samo prvo poluvrijeme. Mislim da smo bili stvarno dobri, imali smo dvije odlične prilike Čuića. Iz takvih situacija moraš zabiti gol da bi napravio nešto protiv Hajduka. Da smo zabili prvi vjerojatno bi tijek utakmice bio drukčiji. Kasnije je Hajduk imao prigoda, ali iz naših grešaka. Drugo poluvrijeme nakon penala i crvenog kartona stali smo u blok, ali nije bilo realno da se vratimo”, rekao je Carević, a zatim dodao:

“Morali smo biti oprezniji kod situacije kod jedanaesterca. Žao mi je što nemamo Duru iduće dvije utakmice jer je direktan crveni. Drugi penal neću komentirati. Mi smo još uvijek u fazi slaganja momčadi.”

Čeka vas prvih šest kola na gostovanju, može li doći do panike?

Nije mi panika. Mislim da ćemo dobiti nešto. Nakon toga imamo devet zaredom doma. U trenutku kada sam došao u Goricu više od godinu dana se nije uzeo bod na gostovanjima. Promijenili smo mentalni sklop, u gostima više nismo pasivni.

Bamba je dosta mučio Durakovića?

To su individualne greške koje sam spomenuo. Nije lako igrati na Poljudu. Analizirat ćemo to.

Kako uspoređujete Hajduk pod Gattusom i Garcijom?

Skroz drugačija trenerska filozofija. Hajduk ima puno dinamike, mladi igrači…Gledat ćemo ove sezone puno drugačijeg Hajduka. Treba čekati širi uzorak da bi se mogle raditi procjene.

Kako komentirate dolazak Ante Rebića u Hajduk?

Drago mi je. Rebić je zadužio hrvatski narod svojim igrama. To nam diže vrijednost i gledanost lige